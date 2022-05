Milan trionfa a San Siro, Ibra resta in panchina

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - E' festa a San Siro per il Milan che vince anche contro l'Atalanta: 2-0 con i gol di Leao ed Hernandez nel secondo tempo. I giocatori esultano sotto la Curva, Pioli balla in mezzo al campo, ma nella giornata perfetta, ultima gara casalinga dei rossoneri, è mancato l'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic ed è stata rinviata la possibile festa scudetto. In serata, infatti, l'Inter ha vinto a Cagliari 3-1 (gol di Darmian e doppietta di Lautaro Martinez) rimandando all'ultima giornata il verdetto finale del campionato di Serie A. Il Milan resta in testa con 83 punti, l'Inter insegue con 81. Al diavolo rossonero basta un pareggio con il Sassuolo, domenica prossima, per vincere il tricolore.