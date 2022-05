Comunali: respinta candidatura a sindaco di Doha Zaghi

(ANSA) - COMO, 14 MAG - Dopo essere stata esclusa dalla lista per le comunali a Como, Doha Zaghi, in arte 'Lady Demonique', ha tentato di candidarsi a sindaco di San Bartolomeo Val Cavargna, comune di montagna dell'omonima valle con 900 abitanti. La candidatura a sindaco per la lista "Partito Gay e Lgtb+" è stata però bocciata dalla commissione elettorale, decisione contro cui sarà probabilmente presentato ricorso. La candidata, avendo il Comune meno di mille abitanti, si è presentata senza allegare alcuna firma, ma la norma fa riferimento al censimento 2011, quando il Comune aveva più di mille abitanti. Per questo motivo la candidatura a sindaco è stata respinta.

Intanto a Como, all'ultimo momento, si è presentato anche un ottavo candidato: si chiama Roberto Adduci ed è candidato di Assemblee popolari, gruppo di sinistra che sosteneva un'altra candidata, Adria Bartolich, ma che era stata esclusa dalla coalizione per avere organizzato una manifestazione di contestazione per l'arrivo a Como nei giorni scorsi di Giorgia Meloni. (ANSA).