Incendi: capannone agricolo in fiamme alle porte di Pavia

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un incendio ha distrutto il capannone di una cascina in Strada Belvedere, nel tardo pomeriggio di oggi, alle porte di Pavia. Le fiamme hanno causato danni ingenti. Il fumo era visibile in gran parte della città.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto circa tre ore di lavoro.

Sul posto sono intervenuti 5 mezzi dei vigili del fuoco tra cui un autopompa-serbatoio, un'autobotte-pompa e due campagnole di Pavia e un mezzo dei pompieri volontari di Robbio (Pavia).

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo. (ANSA).