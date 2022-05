Attacco hacker: Ats Insubria, riattivati diversi servizi

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - I tecnici informatici dell'Ats Insubria proseguono nelle attività di ripristino dei sistemi dopo l'attacco hacker degli scorsi giorni. Diversi i servizi dell'Agenzia, dedicati alla popolazione, che sono nuovamente disponibili.

La priorità di intervento - spiega l'Ats - è stata riservata alla riattivazione delle funzionalità legate alla gestione della pandemia da covid: attivazione quarantena per i cittadini positivi, attività di tracciamento, prenotazione tamponi da parte dei medici di medicina generale, rilascio provvedimenti di guarigione.

Non si ravvisano criticità legate alla medicina di base ed è stato riattivato anche il servizio di posta elettronica, per garantire una comunicazione più agevole tra il personale dell'Agenzia e gli utenti.

Il sito istituzionale è ancora temporaneamente fuori servizio, viene comunque assicurata la consultazione dell'albo pretorio e del portale dedicato alle misure per la famiglia.

Il direttore generale, Lucas Maria Gutierrez, spiega che l'Ats Insubria, come altri Enti del sistema sanitario, è stata vittima di un attacco informatico. L'Agenzia, oltre alle attività di ripristino dell'intero sistema informatico aziendale, ha avviato le azioni opportune con le Forze dell'Ordine e le Autorità competenti di settore.

Il personale tecnico dell'ATS sta lavorando, sette giorni su sette, per il recupero delle funzionalità dei sistemi e per innalzare i livelli di sicurezza della rete informatica.

La Direzione strategica dell'Agenzia, per limitare i disagi che inevitabilmente sono stati arrecati alla popolazione, ricorda i canali istituzionali attivi per fornire una risposta ai cittadini: (ANSA).