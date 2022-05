Narcotraffico, arrestato 'mercante specializzato in Bansky'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Andrea Deiana "importantissimo broker di stupefacenti internazionale, in grado di organizzare forniture per centinaia di chili", arrestato nell'inchiesta della Squadra mobile e del pm Silvia Bonardi contro il narcotraffico e il riciclaggio in opere d'arte, risultava "co-titolare di una importante galleria d'arte moderna ad Amsterdam" come "mercante d'arte specializzato nelle opere dell'artista contemporaneo, probabilmente più famoso e nello stesso tempo più enigmatico del pianeta, Bansky" di cui nelle chat intercettate utilizzava pure il "nickname". Lo si legge nell'ordinanza del gip Carlo Ottone De Marchi. (ANSA).