Madre e figlia uccise: rotti sigilli casa sotto sequestro

(ANSA) - SAMARATE, 11 MAG - Sono stati rotti i sigilli messi dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) nella villetta di Samarate (Varese), dove la scorsa settimana Alessandro Maja, 57 anni, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, un anno più giovane, e la figlia Giulia di 16 anni, per poi aggredire il figlio Nicolò di 23 anni, ancora ricoverato in prognosi riservata.

Indagini sono in corso per stabilire chi abbia rotto i sigilli e sia entrato nell'abitazione sotto sequestro. (ANSA).