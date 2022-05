Brembo: nel trimestre utile sale a 71,7 milioni (+16,8%)

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Brembo chiude il primo trimestre con un utile netto di 71,7milioni, in crescita del 16,8% rispetto ai 61,4milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

In crescita anche i ricavi che si attestano a 857,6 milioni, in aumento del 27,0% rispetto al primo trimestre del 2021.

ll margine operativo lordo (Ebitda) del trimestre ammonta a 150,8 milioni, rispetto a 135,6milioni dello stesso periodo del 2021. Nei primi tre mesi dell'anno il gruppo ha registrato investimenti pari a 59,9 milioni di euro. Brembo ha registrato un andamento positivo in tutti i segmenti in cui opera. Il settore auto è in crescita del 26,2%, le applicazioni per motocicli del 39,9%, quelle per veicoli commerciali del 16,6% e le competizioni del 28,1%.

"Brembo comincia il nuovo anno con risultati positivi. I dati del primo trimestre 2022, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, mostrano fatturato e margini in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021", afferma il presidente Matteo Tiraboschi. "È un risultato - aggiunge - che ci dà soddisfazione, soprattutto considerando il complesso scenario globale in cui operiamo. Abbiamo da tempo colto i segnali di trasformazione del nostro settore e proseguiamo nel percorso strategico che ci vede impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità del futuro". (ANSA).