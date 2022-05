Voto web su pedina Monopoly, in campo botteghe storiche Milano

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - C'è tempo fino al 20 maggio per scegliere quale pedina storica del Monopoly tornerà nella nuova edizione classica che sarà in vendita dal prossimo anno votando online al sito Monopolytokenvote.com, una votazione per cui sono scese in campo con una sorta di campagna elettorale le botteghe storiche di Milano.

La scelta è fra Carriola, Ditale, Ferro da stiro, Fantino a cavallo, Stivale e Sacco di Soldi. Una di queste pedine rientrerà per l'edizione 2023 prendendo il posto di una fra Cane Scottie, Gatto Hazel, Nave, Pinguino, Paperella, Cilindro, T-Rex e Macchina da corsa.

Grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Botteghe Storiche di Lombardia - Confesercenti, a scendere in campo per sostenere la Carriola ci sarà la centralissima Caffetteria Dante, che si affaccia sull'omonima via e che sul tabellone corrisponde alla Proprietà Arancione Piazza Dante. "Prendi la vita con leggerezza, vota Carriola!" è lo slogan sul manifesto che invita i passanti a votare online. A sostegno dello Stivale c'è il Colorificio Vercellese di Via Raffaello Sanzio (nel gioco Proprietà Arancione Corso Raffaello): con il motto "Vota lo Stivale! Insieme andremo lontano…", mentre in Piazza Vesuvio (sul tabellone Viale Vesuvio), nell'Osteria del Balabiott si potrà votare per il Sacco di Soldi, la réclame la dice tutta: "è l'unico peso sulle spalle che ti promettiamo!". Per il Ditale - "per una vita a misura dei tuoi sogni" c'è la Sala Biliardi Euro Jolly di Via Cristoforo Colombo, che sul tabellone del Monopoly è la Proprietà Verde Largo Colombo. E in via Verdi, accanto al teatro alla Scala, l'Ottica Bergomi invita tutti a votare il Ferro da stiro, "per dare al mondo la giusta piega".

Per finire, l'endorser del Fantino a cavallo arriva dal Montebianco Mokinba Hotels di Via Monte Rosa (nel gioco Viale Monterosa). (ANSA).