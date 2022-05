Vaccini: calano somministrazioni in Lombardia, -1,2%

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Nelle ultime due settimane il numero di inoculazioni anti covid in Lombardia ha subito un calo pari all'1,2%, superiore a quello nazionale che si attesta al -0.3%.

Sono 6.746 le dosi di vaccino somministrate ieri nella regione, in calo rispetto alle 7.742 del giorno precedente. Le dosi somministrate nella regione sono pari al 18,2% di quelle effettuate nel Paese, il dato più alto dopo quello del Piemonte che ne ha effettuate 7.870, pari al 21,2%. Rispetto al totale, circa sette somministrazioni su dieci sono state di quarte dosi, in totale 4.790. Nella giornata di ieri le prenotazioni sono state 4.455, di cui la quasi totalità (4.254) relative a terze e quarte dosi. (ANSA).