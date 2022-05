Lombardia: Fontana inaugura frutteto nel carcere di Monza

(ANSA) - MONZA, 06 MAG - E' stato inaugurato il nuovo frutteto all'interno delle mura del carcere di Monza, con una trentina di alberi di susine di circa 5-6 anni donati dalla Fondazione Snam. Un'iniziativa che creerà opportunità di lavoro per i detenuti che cureranno le piante, e di economia circolare, visto che i frutti raccolti saranno poi mangiati a mensa.

All'inaugurazione del frutteto c'era il presidente lombardo, Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala. Con loro anche il provveditore alle Carceri della Lombardia, Pietro Buffa, il prefetto di Monza, Patrizia Palmisani, la direttrice della casa circondariale, Maria Pitaniello e il sindaco della città Dario Allevi.

"È la prova di quanto l'istituzione penitenziaria ponga attenzione al lavoro e restituisce un'immagine del carcere come luogo di crescita e sviluppo", ha commentato Fontana, parlando di un "progetto lodevole" che "sensibilizza anche all'innovazione in agricoltura, attuando uno dei principi della rivoluzione 'green' che prevede rimboschimento e coltivazione in aree urbane e periurbane".

E comunque "la Regione - ha aggiunto il presidente - è impegnata per sostenere la realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena".

Fontana ha concluso sottolineando l'impegno verso la definizione di percorsi di accompagnamento sociale. Per esempio, come si legge in una nota della Regione, nel 2020/2021 sono stati attivati 35 progetti per oltre 7 milioni di euro, anche attraverso interventi per il rafforzamento delle competenze sociali e professionali, propedeutiche all'inserimento nel lavoro.

"Abbiamo portato avanti percorsi di apprendimento e di inserimento lavorativo nella filiera dell'edilizia, che, pur in un periodo caratterizzato dalle restrizioni Covid - ha aggiunto Fontana - ha visto coinvolte 15 aziende e realizzati 24 percorsi di tirocinio, il 60% dei quali si è trasformato in contratti di lavoro". (ANSA).