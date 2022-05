A Milano gli stati generali delle Pmi e dei professionisti

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Crisi d'impresa, tutele, strumenti e finanza. Destinazione: continuità e sostenibilità". Sono questi i temi al centro degli 'Stati Generali delle Pmi e dei Professionisti', promossi dalla Fondazione Centro Studi di Valore Impresa e che si svolgeranno a Milano venerdì 13 maggio presso il Teatro Gerolamo, in piazza Cesare Beccaria.

I lavori cominceranno dopo i saluti introduttivi di Gianni Cicero, presidente e fondatore del Network Valore Impresa, e Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

"Obiettivo dell'incontro di Milano - spiega Gianni Cicero - è dare continuità alla nostra azione di confronto con il mondo professionale che si caratterizza con gli Stati Generali delle Imprese e delle Professioni calati sul territorio. Il 13 maggio ci occuperemo dell'evoluzione digitale dei professionisti, degli effetti che la certificazione ESG avrà sul mondo dell'impresa e su quello professionale".

"Le soluzioni e proposte come quelle che saranno illustrate nell'evento - afferma Marcella Caradonna - sono particolarmente importanti perché testimoniano che i Dottori Commercialisti sono parte attiva e fondamentale del processo di innovazione tecnologica e sociale di cui il nostro paese ha necessità. Le soluzioni tecnologiche che permettono di elaborare informazioni qualitative, e non solo quantitative, sono la base per elaborare relazioni ESG veritiere e significative".

Il prof. Daniele Tumietto, coordinatore di Valore Impresa per la Regione Lombardia, spiega che “l’adesione ai principi ESG da parte delle imprese è un tema culturale che va affrontato dall’imprenditore e dai suoi consulenti. La sostenibilità è un percorso che va intrapreso con convinzione e metodo, partendo dalla tassonomia ESG arrivando all’elaborazione di indicatori chiave sulla valutazione dell'operato delle imprese in relazione alle attività di sostenibilità declinata in tre aree principali: economica, sociale ed ambientale.”(ANSA).