Covid: in Lombardia contagi in calo nelle scuole

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Sono in calo i contagi da Coronavirus nelle scuole in Lombardia in tutte le fasce d'età nell'ultima settimana. Il numero maggiore di casi continua a registrarsi nelle superiori in cui sono stati individuati 2289 positivi tra il 25 aprile e il 1 maggio, 565 in meno rispetto alla settimana precedente. Seguono le elementari con 2061 casi, le scuole medie con 1557, gli asili nidi con 869, e le scuole dell'infanzia con 765. Anche l'incidenza maggiore si attesta nella fascia tra i quattordici e i diciotto anni con 484 casi su 100mila abitanti.

Le classi entrate in sorveglianza nell'ultima settimana sono state 122, per un totale complessivo di 941. Il numero più alto si registra alle elementari con 345 classi isolate, seguite dalle superiori con 318, le medie con 175 e gli asili e nidi con 102. (ANSA).