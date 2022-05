Covid: in Svizzera chiesto processo per tre in Rsa

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Se in Lombardia i procedimenti per le morti nelle Rsa a causa del covid sembrano destinate all'archiviazione (Pio Albergo Trivulzio, a Como e Mediglia, quest'ultima già archiviata) , una strada diversa è stata intrapresa dalla magistratura svizzera.

Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha infatti emanato tre decreti di accusa, equivalenti alla richiesta di rinvio giudizio nel nostro ordinamento, nei confronti di persone che lavoravano nella casa anziano Circolo del Ticino di Trementina.

Il procedimento penale riguardava la diffusione del covid nella struttura tra marzo e aprile 2020. Il pubblico ministero pubblico ha comunicato che gli accertamenti sono giunti a conclusione "sulla scorta di una minuziosa ricostruzione dei fatti, di numerosi interrogatori e dopo aver analizzato la documentazione raccolta presso l'Ufficio del medico cantonale e quella acquisita in corso d'istruttoria", L'ipotesi di reato è quella di "ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano per il mancato rispetto di alcune direttive, istruzioni e raccomandazioni emanate dalle autorità competenti per impedire la propagazione della malattia respiratoria acuta SARS-CoV-2". E' caduta, invece, l'ipotesi di omicidio colposo iniziale.

Nei tre decreti di accusa viene proposta una multa con aggiunta di tassa e spese giudiziarie.

Le parti avranno ora dieci giorni di tempo dall'intimazione dei decreti per presentare eventuali opposizioni.

L'inchiesta è del procuratore generale Andrea Pagani e della procuratrice pubblica Pamela Pedretti. (ANSA).