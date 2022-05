Violenza donne: a Milano protocollo per autonomia economica

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Un protocollo per promuovere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne che hanno subito violenza. A sottoscriverlo a Milano sono il Comune insieme alla Città Metropolitana, Afol Metropolitana, ActionAid Italia onlus e i 14 enti della Rete antiviolenza cittadina.

Il Protocollo 'Lavoro e violenza di genere', siglato nell'ambito del Forum del welfare 2022, ha l'obiettivo di favorire l'empowerment socio-economico delle donne che escono da situazioni di violenza, un processo che non riguarda solo le opportunità lavorative ma anche il diritto a un lavoro dignitoso, a un luogo di lavoro sicuro e dove le donne non siano nuovamente vittime di molestie.

Secondo i dati diffusi dal Comune, solo a Milano, nel 2021, i Centri antiviolenza e le Case rifugio della Rete antiviolenza hanno accolto oltre 1.800 donne.

Fra le attività che saranno realizzate da subito attraverso l'implementazione del Protocollo ci sono sessioni di formazione svolte dalla Rete antiviolenza per le operatrici e gli operatori dei Centri per l'impiego di Afol, azioni di sensibilizzazione delle aziende, analisi dei bisogni formativi e lavorativi delle donne accolte dalla Rete antiviolenza, piani individualizzati di empowerment volti all'inserimento socio-lavorativo ma anche al mantenimento del lavoro e alla valorizzazione delle competenze delle donne, un'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata a comprendere l'impatto del Protocollo e delle relative Procedure operative sui percorsi costruiti con le donne.