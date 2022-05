Salvini incontra Attilio Fontana, 'avanti così'

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Il leader della Lega Matteo Salvini oggi pomeriggio ha incontrato il presidente lombardo Attilio Fontana. "Dalla Regione - ha commentato Salvini - arrivano 64 milioni da destinare all'efficientamento energetico per artigiani, commercianti e impianti sportivi e altri 3 milioni per aiutare i piccoli Comuni ad abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici". Si tratta di "promesse mantenute", quindi "avanti così", ha concluso il leghista che in mattinata aveva sottolineato che Fontana in Regione "sta lavorando bene". (ANSA).