Pioli "gol Leao una liberazione, al Milan funziona tutto"

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Anche oggi i miei ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo lavorato tutti insieme con la mentalità giusta, credendoci sempre nonostante la pressione".

Stefano Pioli esulta dopo l'1-0 alla Fiorentina che tiene il suo Milan in testa alla classifica. "Al Milan funziona tutto, è una catena di montaggio che parte dalla dirigenza che ci dà sempre fiducia. Noi questo lo sentiamo - ha detto il tecnico rossonero a Dazn -. Dobbiamo continuare così cercando di dare soddisfazione ai nostri fantastici tifosi. Non era facile gestire una partita come questa, contro una Fiorentina che ci ha messo in difficoltà, anche se abbiamo concesso poco. Ma quando le partite sono così, sul filo di un rasoio, la pressione può salire. Ma noi ci abbiamo sempre creduto". Il gol di Leao "è stato una liberazione" ha detto Pioli. (ANSA).