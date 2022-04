Mostre: alla Kasa dei Libri le opere di Chiara Dattola

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Esistono nelle arti alcuni criteri invisibili che decretano successi e insuccessi, soprattutto quando si tratta del riconoscimento di un artista in casa propria. È il caso di Chiara Dattola, ottima illustratrice molto apprezzata fuori dai confini nazionali ma poco conosciuta qui in Italia, dove ancora le manca il giusto riconoscimento. Noi prendiamo la palla al balzo e, tra il serio e il faceto, non ci facciamo scappare l'occasione di presentarvi dei lavori degni di nota con una mostra il cui titolo è tutto un programma, Nemo propheta in patria". Così la Kasa dei Libri, diretta da Andrea Kerbaker, presenta la prossima mostra in programma dal 4 al 17 maggio a Milano.

"Chiara Dattola offre con le sue illustrazioni un sorridente e allegro punto di vista sul mondo, uno sguardo che ben si sposa con il carattere della Kasa e delle sue attività. Non poteva neppure mancare il legame con il libro, visto che Chiara lavora da tempo come illustratrice di libri per ragazzi e non solo, ma anche con testate giornalistiche di respiro internazionale (come Le Monde e Les Échos). Spazio quindi a un centinaio di tavole originali con i coloratissimi disegni per i libri ma anche a una serie di grandi formati ispirati alla Divina Commedia, sempre per rimanere in tema letterario".

Durante la serata inaugurale, fissata per il 3 maggio alle 18, Chiara Dattola realizzerà un grande disegno pensato per le pareti della Kasa dei Libri.

In occasione della mostra sono previsti anche alcuni laboratori tenuti dalla stessa illustratrice per sperimentare insieme a bambini e adulti la tecnica del collage e un incontro dedicato al volume di poesie Fughe Verticali insieme all'autore Mario Chiodetti. (ANSA).