Balletto: a Milano nasce Aida danza community

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Un luogo dove vivere la danza in tutte le sue forme, in cui allievi, ballerini e insegnanti possano coesistere ed evolversi nel loro percorso professionale": così la presidente e fondatrice Marisa Caprara presenta Aida danza community, l'hub dedicato alla danza che ha aperto oggi all'interno dell'ex spazio Venditti di Milano.

La casa per tutti i professionisti, dall'insegnamento alla formazione professionale e alla produzione, si avvale della collaborazione di stelle del panorama coreutico come l'ex primo ballerino Biagio Tambone, il Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Frédéric Olivieri e ancora Damiano Artale, Lara Bogni, Francesco Ventriglia, Attila J. Csiki, Stefania Ballone, Alessio Di Stefano, Fabrizio Coppo.

L'hub accorpa le varie realtà coreutiche nate in seno ad A.I.D.A (Associazione Insegnanti Danza Accademica diplomati alla Scala di Milano), dalla scuola di formazione docenti con la supervisione del Maestro Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo Teatro alla Scala, in qualità di Presidente Onorario, al centro formazione allievi, con la collaborazione artistica di Biagio Tambone, Coreografo ufficiale e Docente Guest della Scuola. Il junior ballet, poi, si occupa di perfezionamento formativo da un lato e produzione coreografica dall'altro. "Si tratta di un progetto - chiosa Marisa Caprara - che ci parla di danza in tutte le sue dimensioni. Una storia ricca di protagonisti diversi e di molteplici ambiti d'interesse, che ha portato alla nascita e crescita di tre realtà distinte ma profondamente connesse tra loro". (ANSA).