Chef morto a New York, 30 anni per escort

(ANSA) - LODI, 27 APR - Angelina Barini, 43 anni, la escort canadese accusata di aver provocato la morte per avvelenamento dello chef lodigiano di Cipriani Dolci a New York, Andrea Zamperoni, 33 anni - trovato morto il 21 agosto 2019 in un motel del Queens - è stata condannata dalla Corte distrettuale di Brooklyn a 30 anni di reclusione. La donna avrebbe utilizzato un cocktail di narcotici, compreso il potente oppioide fentanyl. La sentenza è stata pronunciata in nottata dal giudice Brian Cogan.

Lo hanno confermato fonti legali. (ANSA).