Nespresso diventa 'B corp' e in Italia società benefit

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Nespresso ha ottenuto la certificazione 'B corp', che ne certifica l'impegno per la sostenibilità e l'attenzione per l'ambiente e la comunità. Sono state 150mila le società a sottoporsi al B Impact Assessment ma solo circa 4.500, quindi circa il 3% lo hanno passato. Un traguardo a cui si aggiunge la decisione di Nespresso italiana di prendere lo status di società benefit. In pratica nell'oggetto sociale oltre all'obiettivo del profitto viene messo nero su bianco anche quello di avere un impatto positivo sulla società e l'ambiente.

La certificazione B corp "dimostra che stiamo facendo business nel modo giusto. Soprattutto - ha osservato il ceo di Nespresso Guillaume Le Cunff - ci ispira a fare di più: rafforza il nostro impegno per far sì che ogni tazza di caffè Nespresso abbia un impatto positivo sul mondo".

" Il processo B Corp è una valutazione rigorosa e indipendente dell'impatto di un'azienda sulle persone e sul pianeta che esamina tutto, dalla sua impronta di carbonio alla gestione dei dipendenti. - ha spiegato Jonathan Normand, fondatore di B Lab Switzerland - Ottenere la certificazione B Corp è una pietra miliare per Nespresso".

A livello italiano la decisione di diventare società benefit "significa la formalizzazione dell'approccio a fare bene che ci ha sempre guidato e che ci ha spinto, negli anni, ad intraprendere in Italia azioni e progetti per ridurre il nostro impatto sull'ambiente e supportare la comunità di cui ci sentiamo parte integrante" ha sottolineato il direttore generale di Nespresso Italiana Thomas Reuter facendo l'esempio del "programma 'Nespresso per l'Italia' a sostegno del patrimonio ambientale, sociale, culturale italiano". (ANSA).