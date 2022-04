Intesa:rinnova accordo con Sace su recupero crediti all'estero

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Intesa Sanpaolo e Sace, attraverso Sace srv la società del Gruppo specializzata in servizi di recupero crediti all'estero, rinnovano la propria collaborazione per accompagnare le piccole e medie imprese italiane in ogni fase del processo di crescita internazionale.

L'accordo è stato siglato da Valerio Ranciaro, direttore generale di Sace Srv e Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. L'intesa prevede la possibilità per la clientela di Intesa Sanpaolo di accreditarsi gratuitamente sul portale di Sace Srv per fruire, a condizioni particolarmente favorevoli, del servizio di recupero e ristrutturazione dei crediti verso controparti estere, che comprende la gestione delle diverse fasi dell'attività stragiudiziale. Intesa Sanpaolo presenterà a sua volta sul proprio sito le opportunità per le imprese clienti e un'ampia gamma di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze delle pmi e delle imprese clienti del Gruppo che operano all'estero.

"Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Intesa Sanpaolo che permette alle imprese italiane di ottenere maggiore liquidità e ridurre le tempistiche di incasso", afferma Valerio Ranciaro.

"L'accordo conferma e rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con Sace in numerosi programmi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. In particolare grazie all'accordo con Sace Srv potremo dare alle nostre pmi ulteriore supporto specialistico per le attività legate all'export e all'internazionalizzazione", afferma Anna Roscio. (ANSA).