Tumori: campagna solidale Follow the pink anche in primavera

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Follow the Pink, la campagna solidale della Fondazione Ieo-Monzino dedicata alle donne, che si tiene in ottobre, quest'anno raddoppia con una "spring edition" per supportare la ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

In particolare il sostegno, anche per questa edizione primaverile, sarà destinato al Women's Cancer Center dello IEO, il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità. Follow the Pink Spring Edition desidera anche rappresentare un tributo alle mamme, che saranno festeggiate l'8 maggio, cui si rivolgono le aziende e i brand che prendono parte alla campagna.

Zanellato, il marchio ideatore della mitica Postina, dal 27 aprile al 9 maggio per ogni acquisto superiore a 500 euro sul sito destinerà una percentuale alla Fondazione, insieme a una minibag del valore di 250 euro. Nadia Villa, paziente dello IEO, ha disegnato per Amen Gioielli una medaglietta che unisce il simbolo della lotta ai tumori femminili a parole di preghiera, mentre altri marchi come Nenette e Tercomposti devolveranno parte del ricavato delle vendite di alcuni prodotti. Per tutto il mese di maggio, infine, il Felice Gelato di Milano sosterrà la Fondazione con lo speciale gusto 'Follow the Pink' e dal lunedì al venerdì sarà presente nel giardino dello Ieo con un suo carretto. (ANSA).