Musica: a Milano tutto pronto per il Record store day

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Milano è pronta al Record Store Day, la festa dedicata ai negozi di dischi tradizionali, la cui quindicesima edizione - che ha come ambassador Taylor Swift - si celebrerà sabato 23 aprile. Tante, infatti, le iniziative pensate per il weekend, tra dj set, concerti e presentazioni di libri.

Il Reverend, dove si beve e si acquistano vinili, ospiterà la fotografa Shyla Nicodemi, autrice di un libro interamente dedicato all'arte del writing con la copertina disegnata da Noyz Narcos, e un dj set con Lark e Zippo, mentre da Volume ci sarà Generic Animal (La Tempesta Records) e una dj rotation da Serendeepity guidata da Nicola Mazzetti e da Vinylbrokers con Alex Ponti e altri.

Sonorità liquid jazz per lo showcase di Collateral Nature, progetto del sound designer e musicista milanese Claudio Vittori, che uscirà con il vinile dell'album Morning Mars in occasione del Record Store Day, nella nuova casa al Parco Sempione de Il Giardino dei Visionari. A pochi metri dalla Darsena, il bicycle cafè ReCicli, già partner di progetti speciali con Dargen D'Amico e altri musicisti, presenta un intero weekend di iniziative. Da Tougher Than Charles Bronson del venerdì con i suoni dub, ska e rocksteady alla masterclass di Loop Session al sabato pomeriggio, con alcuni beatmaker che insegneranno come costruire un groove partendo da un sample. E ancora un dj set e una writers bench per celebrare la ultidisciplinarità della cultura hip hop. La domenica ReCicli diventa Riviera Urbana, a ricreare il clima rilassato della riviera con un collettivo di deejay tra elettronica, hip hop italiano e pop.

Sempre domenica, la label di musicassette Dirt Tapes, primo progetto italiano interamente dedicato alle musicassette co-fondato da Karim Qqru degli Zen Circus, sarà all'East Market, l'evento cult del vintage con un'ampia selezione di rarità discografiche. (ANSA).