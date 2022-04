Libri: 'Come eravamo. Pavia 1860-1960'

(ANSA) - PAVIA, 20 APR - Un secolo di storia di Pavia raccontato attraverso foto d'epoca e d'archivio dal 1860 al 1960, uno straordinario viaggio in bianco e nero all'interno di una città con un passato commerciale, industriale e culturale effervescente. E' la narrazione di "Come eravamo. Pavia 1860-1960", pubblicato da. Typimedia Editore, curatrici Raffaella Costa e Marcella Milani.

Il volume stupisce per la bellezza e la vitalità degli scatti. Le curatrici sono entrate nelle case delle famiglie per rispolverare antichi ricordi e ricostruire istantanee di una città attraversata da due guerre, più volte bombardata. Tragici fatti di sangue che però non hanno spento la voglia di vivere della gente pavese. Ecco allora snodarsi il racconto di un fiume - il Ticino - legato indissolubilmente alla città. Ecco i ritratti di vita familiare con l'abito della festa, le foto di classe e quelle che documentano antichi mestieri ormai scomparsi, le feste e le tradizioni. Il racconto fotografico è alternato da testimonianze di personaggi di oggi, Tra tutti, l'intervento del giornalista e scrittore Mino Milani, scomparso nel febbraio scorso all'età di 94 anni, autore di biografie, saggi storici, romanzi e storie a fumetti, che nel libro firma il suo ultimo articolo, "Pavia com'era".

Il volume nasce grazie alla collaborazione di tanti cittadini che hanno messo a disposizione i loro album di famiglia offrendo immagini di grande valore simbolico e storico. Hanno poi completato la ricerca fotografie provenienti da archivi pubblici e privati grazie ai quali è stato possibile rafforzare il patrimonio documentale di cui questo libro si avvale. (ANSA).