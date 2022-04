Epic Games arriva a Scuola Futuro Lavoro

(ANSA) - MILANO, 20 APR - A supporto dell'iniziativa mondiale #HourofCode, volta a diffondere e insegnare strumenti didattici online ludici e intuitivi per giocare con la programmazione, Scuola Futuro Lavoro ospita nei suoi spazi, mercoledì 11 maggio, dalle 15 alle 17, un incontro per presentare sia Epic Games, società americana, sviluppatrice di giochi popolarissimi come Fortnite, sia il software Uneal Engine, tecnologia che sta rivoluzionando moltissimi settori dell'industria (automotive, cinema, moda, architettura…), ovunque vi sia necessità di 3D interattivo in tempo reale.

L'incontro, dalla durata di due ore, sarà volto, si legge in una nota, a descrivere in modo esaustivo la prima attività dell'Ora del codice e a illustrare le ulteriori lezioni disponibili online per essere poi seguite, sempre in maniera gratuita on demand.

Per ogni lezione di HourofCode sarà presente la guida per lo studente, la guida per il professore e il piano di lezione.

Lo scopo delle lezioni, indirizzate al settore del Gaming, Pubblicità (Cinematiche) e Moda (creazione di set virtuali), è quello di insegnare agevolmente ai giovani, concetti di programmazione e visualizzazione tramite Unreal Engine.

Un ciclo di quattro lezioni sarà, inoltre, destinato a istruire i docenti affinché acquisiscano gli strumenti per insegnare ai giovani i concetti di programmazione, creazione e modifica di spazi virtuali tramite Unreal Engine. Oltre alle lezioni dell'Ora del codice, i professori potranno esercitarsi per utilizzare Unreal Engine come strumento didattico e tradurre in un nuovo linguaggio le loro materie di insegnamento. Sono previsti istruzioni guidate, workshop, attività pratiche e relatori ospiti. Il corso di 16 ore, in presenza, è declinato in 4 appuntamenti da 4 ore. (ANSA).