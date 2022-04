Corsi di foto, yoga, arte e musica per i pazienti oncologici

(ANSA) - PAVIA, 20 APR - Corsi gratuiti di fotografia, yoga, arte creativa, piccoli concerti e musicoterapia, momenti di umorismo e incontri dedicati alla poesia e alla letteratura. E' quanto prevede il programma 'Usiamo il cuore' ideato dal Cnao, il Centro nazionale di Adroterapia oncologica, dedicato ai pazienti, oltre che ai loro familiari e accompagnatori.

L'iniziativa si articolerà tra maggio, giugno e luglio in oltre 80 incontri nella sede di Pavia della struttura.

''Usiamo il cuore" nasce dalla volontà di Cnao (uno dei soli 6 Centri al mondo in grado di trattare i tumori non operabili e resistenti alla radioterapia con fasci di protoni e ioni carbonio) di offrire ai suoi pazienti e ai loro cari momenti di confronto, svago, creatività e divertimento. Per questo, oltre agli incontri con ex pazienti, che racconteranno il loro percorso di vita e di cura, sono previste esibizioni musicali, con la Corale Belcanto di Pavia, intrattenimenti umoristici, con il trio comico degli 'Autogol', insieme a corsi di arte-terapia, cucina, fotografia, lavoro a maglia e a corsi base di primo soccorso con i volontari di 'Pavia nel cuore'.

Il progetto è possibile grazie alla partecipazione e alla collaborazione volontaria di numerosi professionisti e artisti del territorio pavese. I pazienti e i loro familiari si possono iscrivere consultando il sito di Cnao dove è disponibile il programma completo. "Al Cnao usiamo il cuore, quello degli atomi, per trattare tumori complessi e il nostro per curare con dedizione, umanità ed empatia i nostri pazienti - sottolinea Ester Orlandi, responsabile del Dipartimento clinico -. Il progetto 'Usiamo il cuore' è stato pensato per coinvolgere i nostri pazienti e i loro familiari in un'esperienza significativa e costruttiva che possa incidere positivamente sul loro benessere psico-fisico".

Il primo degli oltre 80 incontri previsti è in programma lunedì 2 maggio e si intitola 'Giocare con la materia'. Vedrà la partecipazione di Alima Petroselli, giovane artista pavese che coinvolgerà i partecipanti in un corso di arte creativa con stucco, lampade, libri e fili di cotone. (ANSA).