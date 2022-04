A Pasqua 19mila visitatori nel complesso del Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Fra domenica e lunedì, quindi fra il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo, sono stati oltre 19 mila i visitatori del Complesso Monumentale del Duomo di Milano, che include oltre alla cattedrale, le Terrazze, l'area archeologica, il museo del Duomo e la chiesa di San Gottardo in corte, questo escludendo i fedeli arrivati per le celebrazioni.

Si tratta di un numero in forte aumento rispetto all'ultimo periodo, quando la media giornaliera è stata di seimila visitatori. Una conferma del trend positivo dell'ultimo periodo.

A marzo i visitatori sono stati 158.337, in crescita +34,6% rispetto a febbraio (quando ci sono stati 117.555 turisti), ma ancora del 25% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, quindi prima della pandemia di Covid quando sono stati emessi 212.360 biglietti.

A fine mese quando la Veneranda Fabbrica del duomo rilascerà i dati mensili si avrà un quadro più completo della situazione, che comprenderà anche i dati del ponte del 25 aprile. (ANSA).