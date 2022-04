Incendio su una collina nel Varesotto, in arrivo i Canadair

(ANSA) - VARESE, 16 APR - I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio che da ieri sera sta distruggendo diversi ettari di bosco della collina San Quirico di Angera (Varese). Sul posto sono arrivati anche i canadair da Ciampino (Roma).

I cittadini che ieri sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni resteranno fuori casa anche per oggi. Il sindaco Alessandro Paladini Molgora, che sta seguendo gli interventi, dopo la possibilità che la chiesetta storica sulla sommità della collina fosse andata distrutta, ha scritto sui social che "il caposquadra dei vigili del fuoco è riuscito a salire alla collina di San Quirico", e ha confermato che "mentre tutta la collina intorno è un tizzone bruciato, uno scenario spettrale, la chiesa non è stata toccata dalle fiamme ed è integra".

