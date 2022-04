Scala: Chailly indisposto non dirigerà 'Un ballo in maschera'

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly è indisposto e per questo non potrà dirigere Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi in programma nel teatro milanese dal 4 maggio. Il maestro sarà sostituito da Nicola Luisotti per tutte le recite tranne le ultime due che saranno dirette da Giampaolo Bisanti. "A causa di un'indisposizione che gli impedirà di dirigere le prove previste nei prossimi giorni - spiegano dalla Scala - il maestro Riccardo Chailly è purtroppo costretto a rinunciare alla nuova produzione di Un ballo in maschera in scena dal 4 maggio". Verrà quindi sostituito da Luisotti nelle prove dalla settimana prossima e poi nelle recite del 4, 7, 10, 12 e 14 maggio, mentre per le ultime due, il 19 e 22 maggio, sarà sul podio Giampaolo Bisanti. "Il Teatro alla Scala - si legge in una nota - augura al Maestro Chailly una pronta guarigione e ringrazia i Maestri Luisotti e Bisanti per la loro disponibilità".(ANSA).