Hard Rock Cafe sbarca a Milano e cerca personale

(ANSA) - MILANO, 15 APR - L'Hard Rock Cafe sbarca a Milano.

La catena di ristoranti infatti ha trovato una sede da 900 metri quadrati nella centralissima via Dante, a pochi metri dal primo Starbucks aperto in Italia, e sta cercando personale in vista dell'inaugurazione prevista entro l'estate.

Per questo, Il 20 e 21 aprile a Milano ha organizzato una Job Fair, aperta a chi ha già superato la preselezione, per trovare oltre 100 figure che lavoreranno nel nuovo Hard Rock Cafe a Milano, da hostess, a baristi, a camerieri e personale di cucina.

La nuova sede - che segue in Italia quelle di Roma, Firenze, Venezia e Verona - ha 280 posti a sedere su due livelli e due palchi per la musica dal vivo. (ANSA).