(ANSA) - MILANO, 14 APR - Alle 17,35 di oggi sono state 2.706 le quarte dosi di vaccino anticovid somministrate in Lombardia, di queste 2.417 a over 80.

Sono invece 13.507 le prenotazioni, di cui 12.766 per persone dagli ottant'anni in su. (ANSA).