Shevchenko: 'Grazie Italia per aver accolto il mio popolo'

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Voglio ringraziare tutti i milanesi e il popolo italiano per l'accoglienza e la solidarietà al mio popolo in questo momento difficile". Così l'ex calciatore del Milan e della nazionale ucraina, Andrij Shevchenko, ha ringraziato l'Italia e Milano che stanno accogliendo i profughi ucraini in fuga dalla guerra, nel corso della presentazione del progetto "Insieme per l'Ucraina" lanciato insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Per me è troppo importante sentire questa accoglienza e questa vicinanza al popolo ucraino che in questo momento ha bisogno di tanto aiuto", ha aggiunto.

L'ex Pallone d'oro finanzierà l'attivazione di una infoline - 020205 - che si occuperà di indirizzare le famiglie ucraine arrivate in città e chi offre loro ospitalità verso i servizi che sono attivi, con una specifica attenzione verso quelli dedicati ai bambini e ai ragazzi. In questo modo "possiamo dare una possibilità ai ragazzi e alle ragazze ucraine che sono venuti in Italia di finire la scuola, di studiare italiano, di inserirsi in un modo migliore nella comunità italiana e di trovare un campo da calcio grazie alla Fondazione Milan", ha spiegato l'ex calciatore. (ANSA).