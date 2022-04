Pasqua: supereroi si calano da finestra per piccoli pazienti

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Sei supereroi arrampicati sulla facciata della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano per consegnare uova di cioccolato a tutti i bambini ricoverati: è la sorpresa organizzata dalla Fondazione De Marchi Onlus per permettere anche ai piccoli pazienti di festeggiare la Pasqua.

Cento uova per cento bambini, che hanno avuto la sorpresa di ricevere un uovo di cioccolato direttamente dalle mani dei supereroi più amati e famosi.

L'evento, organizzato dalla Fondazione De Marchi, è stato possibile grazie alla generosa disponibilità di Archingegno, impresa specializzata in edilizia in corda, che ha permesso a sei professionisti travestiti da Superman, Batman e Capitan America di consegnare attraverso le finestre, calandosi dal tetto con delle corde, le uova di Pasqua della Fondazione De Marchi a tutti i bambini ricoverati.

L'iniziativa, replicata per il secondo anno consecutivo - dopo il successo dell'anno scorso - rientra nel quadro complessivo delle attività del progetto 'Un ospedale mica male', che ha come obiettivo il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i bambini in cura alla Clinica De Marchi.

