Vaccini, quarta dose da domani in 500 farmacie lombarde

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Gli ultraottantenni lombardi potranno ricevere da domani la quarta dose del vaccino anti-Covid anche in farmacia. Sono 503, come segnala Federfarma Lombardia, in una nota, le farmacie che partecipano alla campagna di immunoprofilassi. Di queste 370 sono già inserite all'interno dell'agenda sul portale regionale, le altre lo saranno a breve.

Dal 10 novembre scorso le farmacie hanno toccato quota 292.200 inoculazioni, tra prime, seconde e terze dosi effettuate con il siero di Pfizer.

Nel periodo dal 15 marzo all'8 aprile sono stati oltre 25.200 i cittadini che si sono prenotati online per ricevere la propria dose di vaccino, prima, seconda o booster, in una farmacia lombarda. "Siamo pronti a contribuire anche a questa nuova fase della campagna vaccinale - ha dichiarato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Per i cittadini, soprattutto quelli più anziani, la farmacia è un presidio di salute su cui fare sempre più affidamento, grazie alla sua capillarità e alla facilità di accesso". Sono 503 gli esercizi che finora hanno aderito alla campagna vaccinale, di cui 490 già attivi nelle somministrazioni. (ANSA).