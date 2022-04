Milano, Sala: 'Torneremo a produrre tanta crescita'

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Dopo lo strappo tra Comune e Governo il sindaco Sala spiega che Milano non si è fermata.

"Questo territorio produrrà tanta energia e crescita superato questo periodo" ma "anche Milano può aver bisogno di una mano, che magari è anche solo snellire la burocrazia". Sala torna sull'argomento a margine della presentazione del progetto di navigazione oceanica di Ambrogio Beccaria, sostenuto da Pirelli e Mapei. C'è preoccupazione per le imprese "per l'inflazione e i tassi di interesse, ma penso non solo degli imprenditori ma a chi ci lavora" aggiunge Sala e conferma che incontrerà il ministro Franco al ritorno dagli Usa (la data in agenda dovrebbe essere venerdì di settimana prossima). "Ho tirato la giacca al Governo - dice - ma lo faccio perché anche Milano può aver bisogno. Nonostante tutto faremo la nostra parte" conclude.

