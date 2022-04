Tunisia: ministro Turismo incontra presidente Gksd a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Kamel Ghribi, finanziere italo tunisino, presidente di GKSD Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, ha incontrato a Milano il Ministro del Turismo tunisino, Mohamed Moez Belhassine, accompagnato dall'ambasciatore tunisino in Italia, Moez Sinoui, dal Direttore di APIA - Agenzia per gli investimenti agricoli, Faouzi Ben Jdira, dal Direttore di FIPA - Agenzia per la promozione dell'investimento estero in Tunisia, Abdelbasset Ghanmi e dal rappresentante di FIPA a Milano, Bilel Dardouri.

"Ghribi, già fautore la scorsa estate - si legge in una nota - di un'importante campagna di sostegno a favore degli ospedali della Tunisia, duramente colpita dal Covid, è impegnato a rafforzare le relazioni e la collaborazione commerciale tra Italia e Tunisia e ha tenuto a precisare alla delegazione tunisina, l'importanza di snellire le procedure burocratiche, ancora oggi particolarmente complesse, tanto da scoraggiare potenziali investitori. Il sistema di attrazione degli investimenti esteri - ha detto Ghribi - dovrebbe essere più dinamico e agile e comunque rispondente a un modello di efficienza del settore amministrativo.

I temi toccati durante l'incontro hanno riguardato diversi settori ove sviluppare progetti quali: il turismo, la sanità , le infrastrutture, l'istruzione, le aree a sviluppo agricolo e della relativa produzione, per consentire alla Tunisia quella crescita economica e sociale attesa da ormai troppo tempo e per la quale è pronta (ANSA).