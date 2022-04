A Milano presentate le nomination per Diversity Media Award

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Sono state presentate a Milano, a Palazzo Marino, le nomination dei Diversity Media Award 2022, che premiano personaggi e contenuti che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia e disabilità.

I sei candidati per il premio Personaggio dell'anno sono i Maneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato e Bianca Balti, mentre per la categoria Miglior film italiano sono in corsa Maschile Singolare, Positivə, L'afide e la formica e Anni da cane.

Altri premi che verranno assegnati riguardano il miglior programma tv, la miglior serie tv italiana, la migliore serie tv straniera, la migliore serie kids, la miglior campagna pubblicitaria, il miglior programma radio e podcast, il miglior prodotto digitale e il creator dell'anno.

I vincitori e le vincitrici saranno premiati il 24 maggio nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti condotta da Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni e trasmessa per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. (ANSA).