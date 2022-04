Ucraina: 'Merenda col Faustini' per raccogliere fondi

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Un incontro all'aperto in cui il cantautore avrà la possibilità di incontrare i suoi fan e cantare brani del suo repertorio in versione unplugged, ma dove si potranno anche raccogliere viveri e beni essenziali per l'emergenza Ucraina. E' "Merenda col Faustini", un ciclo di appuntamenti con Matteo Faustini, giovane cantautore bresciano protagonista della 70/a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano "Nel Bene e Nel Male" e vincitore del "Premio Lunezia per Sanremo".

Nei live, il primo domani al parco Sempione di Milano, Faustini presenterà il nuovo singolo 'L'ultima parola' scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani, presentato in gara a "Una Voce Per San Marino'. ""L'ultima parola" è un brano che ho scritto per chiedere scusa - racconta Faustini - non sappiamo quanto tempo abbiamo, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Ne vale quindi la pena di rifugiarsi nell'orgoglio aspettando di poter dire alla prima occasione "te l'avevo detto"? Secondo me, no. È una riflessione sulla parola "scusa", l'ultima della canzone, con la speranza di costruire dei nuovi ponti e non dei muri".

Il brano è "il quarto figlio di un disco consapevole" in uscita quest'anno, e si aggiunge ai singoli già pubblicati "1+1", "Stanco Di Piangere" e "Per Donare". Dopo Milano, Faustini sarà il 13 aprile alla Villa Borghese di Roma, il 14 aprile al Castel dell'Ovo di Napoli, il 15 aprile ai Giardini Margherita di Bologna, il 22 aprile al Parco del Valentino di Torino e il 23 aprile in Piazza Ducos a Brescia. Tutte le tappe del "Merenda col Faustini" saranno dalle ore 18 e andranno in diretta sul canale Instagram del cantautore. (ANSA).