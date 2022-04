Ucraina: Milano chiede altri 150 posti per accogliere rifugiati

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Il Comune di Milano è pronto ad ampliare la rete di accoglienza diffusa rivolta ai rifugiati titolari di protezione internazionale in arrivo dall'Ucraina con altri 150 posti. Con questo ulteriore ampliamento i posti complessivi a disposizione diventeranno oltre mille.

Con una delibera approvata dalla giunta il Comune ha aderito alla procedura di ampliamento dei posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) disposta dal Ministero dell'Interno. Se l'iter andrà a buon fine, il Comune potrà rafforzare la rete di accoglienza diffusa di secondo livello con 150 posti in più che andranno ad aggiungersi ai 757 posti attualmente finanziati (400 per i minori stranieri non accompagnati, 342 per la categoria 'ordinari' e 15 dedicati nello specifico a chi soffre di disagio mentale o sanitario) e ai 200 in attivazione. Sono poco meno di un centinaio i profughi ucraini già ospitati nelle strutture di prima accoglienza del Comune di Milano (Casa Jannacci e il centro di viale Puglie). I posti in più messi a disposizione verranno quindi utilizzati per proseguire questo percorso, garantendo un'accoglienza di qualità e percorsi di integrazione. "Non possiamo sapere quanto durerà il conflitto e dobbiamo essere pronti a fare di più, rafforzando la rete di accoglienza di secondo livello che prevede, oltre all'ospitalità - ha sottolineato l'assessore al Welfare, Lamberto Bertolè -, percorsi di inclusione e integrazione".

