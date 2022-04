Occupa una casa e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto

(ANSA) - MONZA, 09 APR - Un uomo di 35 anni, di professione rider, si é barricato in casa con una tanica di benzina e ha minacciato di darsi fuoco per evitare lo sfratto esecutivo da un'abitazione comunale occupata, ieri mattina a Besana Brianza (Monza). A convincerlo a desistere sono stati i carabinieri, intervenuti anche con un mediatore specializzato.

A quanto emerso, quando l'ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, al piano terra del condominio, il 35enne - che dalla morte della madre, titolare del contratto, ha continuato a occupare abusivamente l'appartamento - ha mostrato una tanica di benzina e si é chiuso in casa. La figlia di 9 anni era con la mamma. "Andate via o mi do fuoco", ha gridato all'ufficiale giudiziario e agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto. Poco dopo sono arrivati i carabinieri con il negoziatore e, dopo circa due ore di trattative, il 35enne ha aperto la porta. Gli stessi militari, grazie alla collaborazione del Comune di Besana Brianza, lo hanno accompagnato a compilare la domanda per la richiesta di un nuovo alloggio. (ANSA).