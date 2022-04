Eugenio Massetti confermato presidente Confartigianato Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 APR - È stato confermato all'unanimità come guida di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, presidente del livello regionale della Federazione per un nuovo mandato quadriennale. Massetti guiderà - viene spiegato dall'ente - l'organizzazione più rappresentativa dell'artigianato lombardo con 95.000 imprese e 15 organizzazioni territoriali.

"Sono onorato della fiducia nuovamente accordatemi dai colleghi - ha detto Massetti -. Continueremo a impegnarci con il vigore che la drammaticità dei tempi ci richiede a supporto delle imprese, micro, piccole e medie, che garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica del nostro territorio.

Dobbiamo assicurare un'incondizionata disponibilità a proseguire nella nostra azione - ha aggiunto -, fondata sui principi irrinunciabili della compartecipazione e della collegialità nelle scelte, della serietà e trasparenza, dell'equilibrio tra dirigenza imprenditoriale e struttura esecutiva, della condivisione delle strategie nazionali e della sempre più profonda valorizzazione della territorialità della nostra rappresentanza, elemento cardine nella storia di Confartigianato ma anche esigenza che la società economica oggi ci esprime".

In Lombardia oggi sono 794 mila le MPI e imprese artigiane, in cui risultano occupati 2 milioni e 150 mila addetti, il 51,3% del totale. Il solo artigianato rappresenta un'impresa ogni quattro di quelle che creano opportunità di lavoro nella nostra regione. L'ammontare del valore aggiunto realizzato dalle MPI, comprensive delle imprese a carattere artigiano, raggiunge i 119 miliardi di euro, si tratta del 55,4% di quello realizzato dall'intero sistema produttivo lombardo. (ANSA).