Procuratore Viola: 'Onorato dall'incarico a Milano'

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Sono onoratissimo della decisione del Csm che riguarda la mia persona. Andrò a sostenere il nuovo incarico a Milano mettendo lo stesso grande impegno che ho sempre dato nei miei 42 anni di carriera e anche a Firenze, nel distretto toscano". Lo ha detto l'attuale procuratore generale di Firenze Marcello Viola votato dal Csm come nuovo procuratore di Milano, "uno degli incarichi giudiziari più importanti in Italia", ha sottolineato lui stesso. "Vorrei andare col pensiero ai miei collaboratori e anche a chi non c'è più - ha aggiunto Viola - visto che nei miei anni in Sicilia ho visto tante di quelle cose... In particolare rivolgo un pensiero a Paolo Borsellino con cui c'era un rapporto personale di grande affettuosità, lo considero un mio grande maestro, me lo ricordo prodigo di consigli nei miei confronti". Il magistrato ha anche voluto ricordare la figura di "Rocco Chinnici a cui venni assegnato per lo svolgimento del mio tirocinio". (ANSA).