Confindustria Lombardia, Bruxelles riveda tempi e opere Pnrr

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "È difficile rispettare i tempi del Pnrr. I costi sono impazziti e in alcune aree abbiamo difficoltà nel reperimento delle materie prime", ha proseguito il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella. "Il Pnrr va sicuramente rivisto, sia per quanto riguarda le tempistiche che per le opere, che saranno meno di quelle previste. Se Bruxelles vuole le stesse opere dovrebbe aumentare i fondi". (ANSA).