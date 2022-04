Musica: al Carroponte in scena i concerti saltati per covid

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Con questa stagione si ricuce una ferita: ospitare i concerti sospesi nel 2020 e 2021 è simbolico ed è la diretta continuazione dell'anno scorso, quando abbiamo aperto nonostante le tante limitazioni, una scelta fatta con il cuore più che guardando ai conti, per dire che la musica dal vivo non poteva morire". Così Tiziana Seregni, promoter di Hub Music Factory, parla della nuova stagione del Carroponte, la grande struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, che da anni in estate ospita una rassegna di concerti.

"L'anno scorso abbiamo dato un segnale, ora finalmente - dice - possiamo ripartire. Dal 24 marzo abbiamo tirato un sospiro di sollievo e abbiamo messo mano a un calendario che è un mix di nuovi tour e progetti sospesi nel 2020, come le date di Offspring e Social Distortion, e altri rischedulati del 2021 come Ernia, che doveva fare 4 date al Fabrique e invece suona qui a settembre, o Ariete, che inizialmente doveva esibirsi all'Alcatraz". Il calendario dell'estate, al via il 4 maggio, affianca grandi nomi della musica italiana ed internazionale come One Republic, Carmen Consoli, Gogol Bordello, The Offspring, Ernia, NOFX, Gué, Manuel Agnelli, Biffy Clyro, Frah Quintale, Alborosie (15 Luglio), Carl Brave e lo show della Bandabardò & Cisco che aprirà il mese di settembre.

"Il calendario è in aggiornamento perché ora lavoriamo ai nuovi tour e li stiamo unendo alle date recuperate dopo la pandemia. Economicamente, dopo 2 anni di fermo, è importantissimo ripartire, soprattutto per le maestranze, perché in questi anni - nota Seregni - ne abbiamo perse tante". (ANSA).