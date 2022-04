Moda: da gruppo Prada programma triennale per black talents

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Troppo a lungo c'è stata un'evidente barriera che ha ostacolato la crescita e la visibilità dei designer di colore che operano in diversi ambiti creativi; il Dorchester Industries Experimental Design Lab dimostra che il Black talent non è di difficile identificazione, ma al contrario offre una risposta che è impossibile ignorare" dice Theaster Gates, artista e Chairman del Diversity and Inclusion Advisory Council del Gruppo Prada, che ieri ha presentato i vincitori della prima edizione del programma triennale per sostenere e valorizzare designer di colore.

Il Dorchester Industries Experimental Design Experimental Design Lab è nato dalla collaborazione tra il Theaster Gates Studio, Dorchester Industries, Rebuild Foundation e il Gruppo Prada. Una giuria internazionale di leader creativi - di cui hanno fatto parte Miuccia Prada, co-CEO di Prada S.p.A. e co-direttore creativo di Prada, la scrittrice e regista Ava DuVernay, lo stilista Virgil Abloh, l'architetto Sir David Adjaye e altri - ha selezionato quattordici talenti da tutto il mondo.

"Da sempre Prada - dice Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing & Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo - è sinonimo di creatività e promuove l'innovazione, sostenendo talenti in ogni ambito. Questa iniziativa consente ai creativi, maestri nei rispettivi settori, di esprimere appieno il loro potenziale, e fornisce loro una piattaforma efficace per presentare il loro lavoro." (ANSA).