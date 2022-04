Fidanzato di Carol, Fontana mente, non faceva video sadomaso

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Carol non doveva fare alcun video sadomaso quella mattina con Davide. Carol non faceva video di quel genere. Ne sono sicuro perché lei mi diceva tutto, ci amavamo e facevamo lo stesso lavoro quindi non avevamo segreti e tra la sera del 10 gennaio e la mattina presto dell'11, prima che morisse, ci siamo scritti e parlati più volte". Queste le parole di Salvatore Galdo, fidanzato di Carol Maltesi, rilasciate in un'intervista andata in onda ieri sera a "Fuori dal Coro" su Retequattro.

"Dopo che l'ha uccisa - ha detto Galdo, che vive a Praga e fa l'attore in film per adulti - mi ha scritto fingendosi lei dicendo appunto all'improvviso che mi lasciava perché io ero geloso, ma poche ore prima io e Carol ci eravamo scritti e messaggiati anche coi vocali normalmente, lei mi aveva dato il buongiorno con "ciao amore" e infatti mi sembrava così assurdo che di botto non volesse più parlarmi perché dovevamo partire insieme il 15 gennaio per la Francia e lei si sarebbe dovuta trasferire qui da me, a Praga, perché aveva deciso di lasciare la casa a Rescaldina e di prendere una casa in affitto a Verona per stare con il figlio, che vedeva una settimana al mese e di trasferirsi da me nei giorni in cui non doveva vedere il figlio". (ANSA).