Ucraina: in aereo da Malpensa a Bucarest 21 tonnellate di aiuti

(ANSA) - MILANO, 05 APR - È decollato questa mattina dall'aeroporto di Malpensa con destinazione Bucarest un cargo di Dhl Express con a bordo 21 tonnellate di cibo raccolti su base volontaria tra i dipendenti di Sea, la società di gestione degli scali milanesi, e destinati ai rifugiati ucraini in Romania.

Il carico è stato poi trasferito a bordo di 3 camion, sotto il coordinamento dei volontari di Sea e di Banca pentru Alimente București di Bucarest, e consegnato alle strutture di accoglienza Asociatia Mladita, Asociatia Inimi nobile e Asociatia Casa Shalom che accolgono circa 240 rifugiati in fuga dalla guerra.

Il cibo è stato raccolto con il supporto e il coordinamento operativo della European Food Banks Federation (Feba).

"Anche SEA e le sue persone hanno voluto supportare in modo concreto la popolazione ucraina - ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di Sea - Con Dhl e Banco Alimentare abbiamo lavorato in sinergia e siamo riusciti ad organizzare per oggi questo volo speciale che consegnerà beni alimentari destinati ai campi di prima accoglienza in Romania che accolgono i profughi che arrivano dai territori in guerra. Un piccolo aiuto rispetto alle difficoltà che oggi il popolo ucraino è costretto ad affrontare, fatto con grande spirito di solidarietà da parte di tutte le persone di Sea".

L'iniziativa di oggi segue la prima spedizione di Sea in collaborazione con Progetto Arca partita lo scorso 23 marzo con 4 mezzi, 3 camion e 1 monovolume e con 11 dipendenti Sea che hanno percorso quasi 4.000 chilometri per giungere a Siret, al confine fra Romania e Ucraina, dove hanno consegnato alimenti, vestiario e beni di prima necessità raccolti a Milano dalla Fondazione Progetto Arca. Sui 3 camion sono stati caricati 150 bancali per un totale di circa 50 tonnellate di merci. Il viaggio è durato circa 4 giorni. (ANSA).