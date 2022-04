Nuovo incendio in area sgomberata, pompieri al lavoro

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Dopo che era appena stato domato nel pomeriggio di oggi un incendio in un'area sgomberata ieri dalle occupazioni abusive in piazza d'Armi a Milano di proprietà del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Milano sono intervenuti di nuovo per spegnere un nuovo piccolo rogo soprattutto di rifiuti, che però ha prodotto alte volute di fumo, nello stesso posto.

Al momento non sono segnalati problemi o intossicati. L' appezzamento di terreno era occupato da diversi anni da un insediamento di baracche e orti abusivi e in parte usato come discarica a cielo aperto. (ANSA).