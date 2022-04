Intesa: supporto a pmi per l'export, focus Usa e Brasile

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Si rivolge alle Piccole e medie imprese clienti della direzione regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo, guidata dal neo direttore regionale Pierluigi Monceri, la quinta tappa di Smart International Tour, progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all'internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr.

Con oltre 1.000 pmi partecipanti alle due precedenti edizioni, quest'anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolge in collaborazione con Sace, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale nonché partner di riferimento per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, in particolare Stati Uniti e al Brasile.

"La vocazione all'export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle pmi italiane e Intesa Sanpaolo intende continuare ad affiancare i loro progetti, anche in un contesto in rapido mutamento", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

"Siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa - ha sottolineato Mariangela Siciliano Head of Education di Sace - che si inserisce a pieno nel nostro percorso di accompagnamento alle pmi che si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali o che desiderano rafforzare la loro competitività all'estero". (ANSA).