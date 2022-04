Europa League: arbitro inglese Oliver per l'Atalanta a Lipsia

(ANSA) - ROMA, 05 APR - L'arbitro inglese Michael Oliver è stato designato per dirigere la partita RB Lipsia-Atalanta, andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì prossimo alla RB Arena nella città tedesca. In campo anche gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, anche loro della federazione inglese, mentre il quarto uomo è lo scozzese William Collum. Responsabili della Var altri due inglesi, Paul Tierney e Lee Betts.

In Conference League, sempre nell'andata dei quarti, la Roma ospite del Bodo/Glimt in Norvegia in un match che sarà diretto dall'olandese Serdar Gozubuyuk, assistito dai connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder e dal quarto uomo Sander Van Der Eijk.

(ANSA).